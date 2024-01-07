45 ألف منشآة ملزمة بتوفير التدريب للطلاب (فيديو)

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أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني، أن منشآت القطاع الخاص الملزمة بالتدريب التعاوني للطلاب وفق القرار الوزاري يصل عددها إلى أكثر من 45 ألف منشأة. اضافة اعلان





التدريب التعاوني للطلاب



تنظيم العلاقة بين المتدرب وصاحب العمل







وكيل وزارة الموارد البشرية للمهارات والتدريب د. أحمد الزهراني: القرار يتضمن "عقد تدريب" نظامي بين المنشأة والمستفيد من التدريب #الإخبارية https://t.co/QlkoXsXZ97 pic.twitter.com/DcrJVCRfLK "45 ألف منشآة ملزمة بتوفير التدريب التعاوني للطلاب"وكيل وزارة الموارد البشرية للمهارات والتدريب د. أحمد الزهراني: القرار يتضمن "عقد تدريب" نظامي بين المنشأة والمستفيد من التدريب #أسواق_السعودية January 7, 2024

رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص



يأتي ذلك على ضوء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، أن الحد الأقصى في طرح الفرص التدريبية يصل إلى 2 في المئة من عدد العاملين بالمنشأة.وبين في الوقت ذاته، أن القرار لم يهدف فقط إلى طرح فرص تدريبية، بل يعمل أيضًا على تنظيم العلاقة بين المتدرب وصاحب العمل.وأشار الزهراني إلى أنه سيكون هناك عقد تدريب نظامي يوضح الواجبات والمسؤوليات، على أن يكون هناك التزام من قبل المنشـأة بمتابعة اكتساب المهارات لدى المتدرب، ومنحه شهادة اجتياز التدريب.ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية.ويأتي ذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقعها الإلكتروني، داعية المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافياً للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.