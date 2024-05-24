44 مئوية.. مكة ومنى وعرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح عير حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 في مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، وأقلها 13 درجة في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في شرورة والأحساء، و42 درجة في الصمان، رياض وشرورة والمدينة المنورة وعرفات ومنى ومزدلفة والصمان والتنهات والدهناء.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 13، والباحة 18، وأبها 19، وطريف 20 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.