44 مئوية.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة المسجلة بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الأحساء بالشرقية، و43 درجة في وادي الدواسر بالرياض، وأقلها 14 درجات في طريف بالحدود الشمالية.وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في الخرج، 41 في مكة وشرورة ومنى وعرفات ومزدلفة، و38 في المدينة والمنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 12، والسودة والقريات 14، وأبها وتبوك 18، والباحة وعرعر وسكاكا 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.