الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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44 مئوية.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة المسجلة بمناطق المملكة

دراجات الحرارة - الحرارة -درجة الحرارة - الصيف -
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الأحساء بالشرقية، و43 درجة في وادي الدواسر بالرياض، وأقلها 14 درجات في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في الخرج، 41 في مكة وشرورة ومنى وعرفات ومزدلفة، و38 في المدينة والمنورة والرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 12، والسودة والقريات 14، وأبها وتبوك 18، والباحة وعرعر وسكاكا 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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