44 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة
في مكة المكرمة.
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وأضاف أنه سجل اليوم 43 درجة في الأحساء والخرج، و42 في العلا، و41 درجة في المدينة والرياض والصمان والدهناء وينبع ووادي الدواسر، و40 درجة في التنهات والمجمعة.
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درجات الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 16، والباحة والطائف 18، وطريف والقريات 19 درجة مئوية.