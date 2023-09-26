44 في الأحساء وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الأحساء وحفر الباطن.وأضاف أنه سجل اليوم 43 في المدينة والدمام والصمان والدهناء والتنهات والخرج، و42 في مكة والرياض وبريدة والعلا ورفحاء، و41 درجة في الدوادمي والمجمعة وشرورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 16، والباحة 17، والقريات 18، وطريف 19، والطائف 21 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.