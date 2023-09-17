43 في مكة والمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
درجة في الصمان، و43 في مكة والمدينة والأحساء وبريدة وحفر الباطن والدهناء.
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وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في الرياض والدمام والتنهات والمجمعة ورفحاء ووادي الدواسر، و40 في حائل وسكاكا.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 19، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.