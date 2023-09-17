43 في مكة والمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



* درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الصمان، و43 في مكة والمدينة والأحساء وبريدة وحفر الباطن والدهناء.وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في الرياض والدمام والتنهات والمجمعة ورفحاء ووادي الدواسر، و40 في حائل وسكاكا.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 19، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.