42 في مكة وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات
الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42
درجة في مكة المكرمة وحفر الباطن والصمان.
وأضاف أنه سجل اليوم 41 درجة في الأحساء ورفحاء، و40 درجة في المدينة والدهناء والدمام، و38 في الرياض وينبع.
درجات
الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 15، والباحة 17، وطريف والطائف 19، والقريات 20 درجة مئوية.