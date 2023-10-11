42 في مكة وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة وحفر الباطن والصمان.وأضاف أنه سجل اليوم 41 درجة في الأحساء ورفحاء، و40 درجة في المدينة والدهناء والدمام، و38 في الرياض وينبع.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 15، والباحة 17، وطريف والطائف 19، والقريات 20 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.