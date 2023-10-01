42 في مكة والمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.



درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأضاف أنه سجل اليوم 41 درجة في الأحساء والعلا، و40 في الدمام والصمان والدهناء والتنهات ووادي الدواسر، و39 في الرياض وشرورة.

درجات الحرارة الصغرى



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 15، والباحة وطريف 17، والقريات 19، والطائف 20 درجة مئوية.طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاءوكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.





3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.









