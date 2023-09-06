4 مطالب على طاولة مدير مرور المدينة

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يُعوّل سكان المدينة المنورة على الإدارة المرورية الجديدة السعي الحثيث لخلق انسيابية أفضل على الطرق الحيوية والمحورية، من خلال معالجة الظواهر التي ألقت بظلالها على انسيابية الحركة في المنطقة.

وقد تم مؤخرًا تعيين العقيد فيصل بن سالم الدوسري، مديرًا لمرور منطقة المدينة المنورة.

ويتطلع الأهالي، وفقًا لصحيفة "الوطن" إلى حلول في القريب العاجل، لا سيما وأن الدوسري، يحمل خبرة طويلة في مجال العمل الميداني، من خلاله توليه مسؤوليات عدة، كان آخرها مديرًا لمرور محافظة الجبيل.





1ـ الطرق المؤدية للمسجد النبوي





2ـ مركبات النقل الثقيل





3ـ مشاريع الصيانة





4ـ ظاهرة الكدادة



أول التحديات التي تلقي بظلالها على انسيابية الحركة المرورية، هو ضعف الانتشار والتغطية على الطرق المؤدية للمسجد النبوي، "طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز" نموذجاً.ويبرز ذلك بوضوح قُبيل حلول أوقات الصلوات وعند ذروة الاتجاه للمدارس، حيث يمتد الارتداد في بعض الأحيان لجسر الأمير عبدالمحسن المتقاطع مع طريق الهجرة "تقاطع القين".في حين لا يتجاوز عدد الدوريات على امتداد الطريق سوى دوريتين، الأولى بعد الكوبري مباشرة والثانية في منتصف الطريق المتجه للحرم.تتمثل ثاني الإشكاليات في دخول "حافلات الداخل" ومركبات النقل الثقيل للمناطق المتاخمة للمنطقة المركزية أوقات الذروة وهو ما زاد من بطء الحركة.وقد استقر العمل في أعوام سابقة، على منع حافلات الداخل ومركبات الكدادة "الوانيتات" من دخول المنطقة المركزية قبل وبعد كل فريضة لمدة 30 دقيقة.ويأتي ثالث التحديات، حول رفع مستوى التنسيق بين الجهات الخدمية وإدارة المرور، في ما يتعلق بتوقيت مشاريع الصيانة وما يدخل ضمن ذلك.وعانى سكان حي التلال مع انطلاقة العام الدراسي الجديد من ارتداد الحركة المرورية في الطريق المتجه لطريق الهجرة، بفعل أعمال صيانة اقتصت جزءا من الطريق.يأتي في أعقاب ذلك ظاهرة الكدادة لتلقي بظلالها على انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً أثناء خروج العمالة لأعمالهم صباحاً، وينشطون في طرق حيوية لا تحتمل أي مسببات لإعاقة الحركة.