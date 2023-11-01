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4 فرص مميزة للمقيمين الراغبين بأداء العمرة من البحرين

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العمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها قررت إتاحة خيارات متعددة ومتنوّعة للمقيمين الراغبين بأداء العمرة من مملكة البحرين.

أنواع التأشيرات المتاحة للمقيمين البحرينيين

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن أنواع التأشيرات التي تمكن المقيمين البحرينيين من زيارة مكة المكرمة وأداء العمرة، هى على النحو التالي:

1 – حجز باقة عمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية.
2 – التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون.
3 – تأشيرة الزيارة العائلية من الأقارب المقيمين في المملكة.
4 – تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والأقارب المقيمين في المملكة.

وبرفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، يزور اللبحرين وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة لمناقشة آليات توعية المعتمرين، والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من البحرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.



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