الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 درجات بالسودة و33 بمكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وأقلها 4 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة وينبع و32 درجة في القنفذة، و31 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 4، وأبها وطريف 8، وسكاكا 10، والباحة 11 الطائف 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

 

لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"
https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e 

اقرأ أيضا

سفارة المملكة في أوغندا
10:24 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من الهزات الارتدادية

تنزيل
8:47 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

النيابة العامة
7:27 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

"تقرير النيابة العامة": 416 قضية مساس بالثقة شهريًا

أمطار المملكة
7:14 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

اقرأ أيضا

عاجل.. تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول

عاجل.. اليوم اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين ومواد التعثر للثانوية 1444

عاجل.. أمطار على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

عاجل.. الأحد 19 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الدمام

تنبيه عاجل من الأرصاد لأهالي منطقة حائل: تساقط للبرد وأمطار تستمر لعدة ساعات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 9:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

36 في مكة و8 بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:08 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

36 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:47 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

35 في جدة و8 بالسودة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

اقرأ أيضا

سكني
12:00 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 إجراءات مهمة حال امتلاك أرض سكنية مجانية من سكني

قنوات عين قناة عين
9:57 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني لجميع المراحل الدراسية

الحادث
8:57 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل .. أول فيديو يوثق لحظة وقوع حادث حافلة الجبيل المدرسية ووفاة 4 طالبات

وزارة الداخلية السعودية
8:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

المملكة تفوز باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سفارة المملكة في أوغندا
10:24 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من الهزات الارتدادية

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
10:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. تحديث أمني من "أبل".. إليك كيفية تنزيله على هاتف "آيفون"

52b252cd-7d12-44fc-8936-b25be382f537
9:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

تنزيل
8:47 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

جامعة الملك سعود
8:37 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود

Fm0piqpWYAEh0TA
8:08 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية