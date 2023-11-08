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صحيفة تواصل الالكترونية

4 إرشادات للسلامة عند استخدام السلالم الكهربائية في المطارات

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز
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كشف مطار الملك عبد العزيز  الدولي عن عدة إرشادات للسلامة عند استخدام السلالم الكهربائية.

4إرشادات

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ومن بين هذه الإرشادات ما يلي:

1- لا تجلس على السلم.

2- انتبه لأطفالك وتأكد من ثباتهم.

3 - قف على الجهة اليمنى.

4- استخدام المصاعد عند وجود أمتعة أو عربات أطفال.

حزمة من الخدمات:


في وقت سابق، نشر مطار الملك عبد العزيز إنفوجرافا للتوضيح بالخدمات التي توفرها مراكز "عناية" التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وقال إن المراكز توفر حزمة من الخدمات على مدار الساعة للقادمين عبر مطار الملك عبد العزيز بأكثر من 10 لغات.

وأوضح أن من ضمن الخدمات المقدمة "الشكاوى والبلاغات والإرشاد والتوجيه وبلاغات التائهين والمفقودين وخدمات نسك".

أنواع التأشيرات:


في وقت سابق، كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن أنواع التأشيرات التي تتيح أداء مناسك العمرة.

وقال المطار في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن أنواع التأشيرات ما يلي:


1- تأشيرة العمرة.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية.

3- تأشيرة الزيارة العائلية.

4- التأشيرة الإلكترونية.

5- تأشيرة عند الوصول.

6- تأشيرة المرور الإلكترونية.


في سياق متصل، تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية يتيحها مطار الملك عبد العزيز الدولي للمسافرين لمعرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.

الخطوات


1 - اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمطار الملك عبد العزيز الدولي.
2 - من القائمة الموجودة بالجزء العلوي من الصفحة، اضغط على "الرحلات".
3 - من القائمة المنسدلة اختر "الوصول" أو "المغادرة" .
4 - يظهر لك جدول بالرحلات المغادرة أو القادمة حسب اختيارك.


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