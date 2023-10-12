4 أيام ويبدأ العمل بمجموعات جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث

أ أ



يبدأ العمل رسميا في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث يوم 15 أكتوبر الجاري .





8 مخالفات:



اضافة اعلان

النسخة المحدثة من جدول المخالفات



المهلة التصحيحية للجزاءات



ويشمل كل من :1- مخالفات الأنشطة التجارية2- مخالفات المنشآت الصحية3- مخالفات إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة4- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية5- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات6- مخالفات محطات الوقود / شحن المركبات الكهربائية7- مخالفات البيع8- مخالفات المبانيوكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.إضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).