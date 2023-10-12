4 أيام ويبدأ العمل بمجموعات جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث

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يبدأ العمل رسميا في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث يوم 15 أكتوبر الجاري .
8 مخالفات:
ويشمل كل من :
1- مخالفات الأنشطة التجارية
2- مخالفات المنشآت الصحية
3- مخالفات إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة
4- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية
5- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات
6- مخالفات محطات الوقود / شحن المركبات الكهربائية
7- مخالفات البيع
8- مخالفات المباني
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النسخة المحدثة من جدول المخالفاتوكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.
وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المهلة التصحيحية للجزاءاتإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).