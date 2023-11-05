4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 72 الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، بعد تبكير موعد الإيداع.



الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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