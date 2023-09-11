4 آلاف ريال غرامة إلغاء الرحلة من سائقي التطبيقات الذكية

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ألزمت التعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، الارتباط بنظام شموس الأمني في حال التنقل بين المدن أو إلى خارج المملكة. اضافة اعلان

وأجازت التعديلات الجديدة للسائقين نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.

وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها.





5 آلاف غرامة إخفاء البيانات



وكشفت مصادر لـ «عكاظ»، أن ضمن التعديلات الجديدة، أنه في حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل السائقين يصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال.

وتهدف العقوبة إلى ضمان التزام المرخص لهم في نشاط الأجرة بتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.

وفي حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها غرامتها 5 آلاف ريال.





الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول





تحسين تجربة المستفيد



وعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه غرامتها 4 آلاف ريال.وتهدف التعديلات إلى تقليل ظاهرة إلغاء الرحلة من السائق بعد قبولها لعدم معرفته بموقع الوصول.ويسعى المشروع، إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين.وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، مما سيسهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.