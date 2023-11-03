38 ألف مستفيد من برامج جمعية هداية للدعوة والإرشاد خلال شهر

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نفَّذت جمعية هداية للدعوة والإرشاد بمحافظة الخبر خلال شهر أكتوبر الماضي، العديد من الأنشطة والبرامج الدعوية والمحاضرات التوعوية، تضمنت 912 برنامجاً استفاد منها 38505 مستفيدين . اضافة اعلان





58 برنامجا لـ 24772 شخصا





برنامج "نادي حكايا"





دخول 153 الإسلام



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أديب الزامل، أن قسم الدعوة أقام 58 برنامجاً شملت محاضرات، وكلمات مساجد، ودورات علمية، ودروس شرعية، ووسائل دعوية، ومرئية.استفاد منها 24772 شخصاً، فيما أقام قسم الجاليات 474 برنامجاً استفاد منها 8476 شخصاً .وبيَّن أن القسم النسائي بالجمعية أقام 380 برنامجاً استفاد منها 5257 مستفيدة، شملت برامج "نادي حكايا" للمرحلة الابتدائية، و"نادي اليمام" للمرحلة المتوسطة، و"نادي مزن" للمرحلة الثانوية والجامعية.إضافةً إلى برامج متابعة المسلمات الجدد، ودروس ودعوة غير المسلمات، ودروس الجاليات، ودورة أساسيات التجويد والمسلمات الجدد.وأشار الزامل، إلى دخول 153 شخصاً للإسلام خلال الشهر ذاته، مؤكداً وصول عدد المسلمين الجدد من خلال الجمعية إلى 13649 مسلماً ومسلمة.