الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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37 % من ذوي الإعاقة أتموا دراسة الثانوية والجامعة

ذوي الاعاقة 1
شهادات ذوي الإعاقة
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يحمل 20% من ذوي الإعاقة مؤهل الثانوية العامة، في حين يحمل 17% منهم الشهادة الجامعية، و16% يحملون مؤهل المرحلة الابتدائية فقط.اضافة اعلان
ويتركز ذوو الإعاقة في المملكة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، ممثلة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة والشرقية.


دراسة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وذلك وفقًا لدراسة أجراها كل من الأكاديميين الدكتور حسين عبدالخالق، والدكتور عبداللطيف الصباغ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ونشرت في 2022م.
وبينت أن نسبة ذوي الإعاقة المتوقعة في المملكة 8.4% لعام 2022م، وأن السكان السعوديين ذوي الإعاقة يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، لذلك من المهم دراسة تطورها وتنميتها وتوزيعهم الجغرافي.


54 % من المعاقين ذكور

بينت الدراسة كذلك أن 54% من ذوي الإعاقة السعوديين هم من الذكور، في حين أن 46% إناث.
الدراسة هي دراسة كمية، اعتمدت منهجية التحليل المكاني للموقع وتوزيع المعاقين السعوديين ودراسة بعض تخصصاتهم باستخدام برنامج المنهج التاريخي والتحليلي.


تفاوت مستوى التعليم

وأوضحت أن نسبة الذكور من ذوي الإعاقة تفوق نسبة الإناث في جميع المناطق الإدارية الـ13، نظرًا لكون إجمالي تعداد الذكور عمومًا فيها يفوق تعداد الإناث، باستثناء منطقتين هما حائل والحدود الشمالية.
واستنتجت الدراسة أن تفاوت مستوى تعليم الذكور من ذوي الإعاقة مقارنة بذوات الإعاقة من الإناث قد يعود لعادات وتقاليد اجتماعية أعطت الأولوية لتعليم الذكور من ذوي الإعاقة.

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