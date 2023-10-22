37 % من ذوي الإعاقة أتموا دراسة الثانوية والجامعة

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يحمل 20% من ذوي الإعاقة مؤهل الثانوية العامة، في حين يحمل 17% منهم الشهادة الجامعية، و16% يحملون مؤهل المرحلة الابتدائية فقط. اضافة اعلان

ويتركز ذوو الإعاقة في المملكة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، ممثلة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة والشرقية.





دراسة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل





54 % من المعاقين ذكور





تفاوت مستوى التعليم



وذلك وفقًا لدراسة أجراها كل من الأكاديميين الدكتور حسين عبدالخالق، والدكتور عبداللطيف الصباغ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ونشرت في 2022م.وبينت أن نسبة ذوي الإعاقة المتوقعة في المملكة 8.4% لعام 2022م، وأن السكان السعوديين ذوي الإعاقة يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، لذلك من المهم دراسة تطورها وتنميتها وتوزيعهم الجغرافي.بينت الدراسة كذلك أن 54% من ذوي الإعاقة السعوديين هم من الذكور، في حين أن 46% إناث.الدراسة هي دراسة كمية، اعتمدت منهجية التحليل المكاني للموقع وتوزيع المعاقين السعوديين ودراسة بعض تخصصاتهم باستخدام برنامج المنهج التاريخي والتحليلي.وأوضحت أن نسبة الذكور من ذوي الإعاقة تفوق نسبة الإناث في جميع المناطق الإدارية الـ13، نظرًا لكون إجمالي تعداد الذكور عمومًا فيها يفوق تعداد الإناث، باستثناء منطقتين هما حائل والحدود الشمالية.واستنتجت الدراسة أن تفاوت مستوى تعليم الذكور من ذوي الإعاقة مقارنة بذوات الإعاقة من الإناث قد يعود لعادات وتقاليد اجتماعية أعطت الأولوية لتعليم الذكور من ذوي الإعاقة.