37 مخالفة.. تعرف على عقوبة لائحة جودة الهواء

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لجودة الهواء، عبر منصة "استطلاع". اضافة اعلان

وقالت إن الهدف من التعديلات، الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

المخالفات والعقوبات

وفيما يلي المخالفات والعقوبات التي تضمنتها التعديلات:

1-تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص

مخالفة جسيمة، عقوبتها 50 ألف ريال لكل شبكة أو محطة، مع تصحيح الوضع

2- استخدام مقدم خدمات غير مرخص

مخالفة جسيمة، عقوبتها 50 ألف ريال، مع تصحيح الوضع

3-عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط

مخالفة جسيمة، عقوبتها 10 آلاف ريال لكل اشتراك محطة، مع تصحيح الوضع

4- عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 20 ألفًا إلى 100 ألف ريال (عن كل إخطار من المركز)، مع تصحيح الوضع

5- عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين ألف إلى 20 ألف ريال (عن كل تجاوز في المقاييس)، مع تصحيح الوضع

6- نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألفُا إلى 100 ألف ريال (حسب أهمية البيانات وكمياتها)، مع تصحيح الوضع

7- تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 5 آلاف إلى 500 ألف ريال (حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار)

8- عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 5 آلاف إلى 500 ألف ريال (حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار)

9- عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 20 ألفًا إلى 200 ألف ريال (حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء).

تركيب نظم الرصد المستمر

10- عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة المحددة في تصريح الاستثناء المؤقت

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 20 ألفًا إلى 100 ألف ريال عن كل تقرير (حسب أهمية المعلومات والبيانات وخطورة الانبعاثات)

11 - عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال، مع تصحيح الوضع

12 - عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال و100 ألف ريال (حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء)

13 - عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال (حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء)

14- عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال (حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء)

15- عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال

16- عدم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألفًا إلى 200 ألف ريال (حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء)

17- عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد.

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال

18- عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 20 ألفًا إلى 100 ألف ريال (حسب أهمية البيانات وكميتها عن كل إخطار من المركز)

19- عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال (لكل إجراء).

تجاوز مقاييس الانبعاثات

20- عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال إلى 200 ألف ريال – (لكل اشتراط) حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء

21 - عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال إلى 200 ألف ريال – (لكل اشتراط) حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء

22- عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال – (لكل سنة) حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء

23- عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال - (لكل اشتراط) حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة

24- عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5) من اللائحة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال (حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة).

25 - عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (حسب كمية الانبعاثات والمدة مع دفع غرامة تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة).

حرق المواد الخطرة

26- عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares).

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (حسب كمية الانبعاثات والمدة)

27- عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (حسب كمية الانبعاثات والمدة)

28 - عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة)

29 -عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة.

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة)

30 - عدم وضع ولإدارة الانبعاثات المتسربة.

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 20 ألف ريال

31- عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8)

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال (لكل سنة -حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة)

32- عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة

مخالفة جسيمة، تتراوح عقوبتها بين 5 آلاف ريال إلى 50 ألف (لكل اشتراط - حسب كمية التخزين وتأثيرها على البيئة)

33 - عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة.

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال

34- عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال.

35- عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال

36- عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية).

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال

37- عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز.

مخالفة جسيمة، تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال (لكل اشتراط)



