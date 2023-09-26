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صحيفة تواصل الالكترونية

360 جهة شاركت في احتفالات اليوم الوطني ببلديات الرياض

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الرياض تحتفل باليوم الوطني
أ أ
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احتفت بلديات منطقة الرياض باليوم الوطني الـ 93 "نحلم ونحقق"، وسط تفاعل 227 ألفًا من مختلف الـفئات العمرية والقطاعات في 93 موقعًا، وذلك في إطار التجهيزات التي أعدتها الأمانة لتحفيز المشاركة السكانية، لهذه المناسبة الغالية.اضافة اعلان


360 جهة شاركت في احتفالات بلديات المنطقة

 وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن 360 جهة شاركت في احتفالات بلديات المنطقة، و2,217 متطوعًا، إلى جانب 833 منصة عرض "بوث"، و19,520 مترًا من اللوحات المطبوعة، في حين قُدمت 656 فقرة وبرنامج في الفعاليات المصاحبة، وتوزيع 168,584 هدية للمشاركين خلال أيام المناسبة.


 وتدافع الصغار والكبار بمختلف الفئات إلى الساحات البلدية وحدائقها بكافة محافظات ومراكز المنطقة لمشاركة المسؤولين أعمال الاحتفال باليوم الوطني المجيد، وإحياء فقرات تراثية منها العرضة السعودية، إلى جانب تنفيذ برنامج مسيرة وطن الذي شارك فيه الشباب بفاعلية.
الأعلام الخضراء ترفرف فوق زوايا الأبنية.


 وامتلأت شوارع وطرقات المدن ببلديات المنطقة بالمحتفلين، ورفرفت الأعلام الخضراء في زوايا الأبنية والمعالم الحيوية، إلى جانب اللوحات المضيئة التي زينت الفراغات الجانبية بعبارات وشعارات خالدة، تعبيرًا عن عظمة اليوم التاريخي، فيما تفاعل السكان مع عروض الطيران الجوي والسيارات الكلاسيكية والألعاب النارية، فيما تمتع الأطفال بالألعاب والأعمال الفنية والتراثية والهدايا.


توزيع 43,000 هدية

 وحظيت الفعاليات التي نظمتها بلدية محافظة الخرج في 7 مواقع بإقبال كثيف من الأهالي والزوّار بلغ 46,000 فرد، بينهم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضاقة إلى مشاركة واسعة للجهات العسكرية والأمنية والصحية، ومتطوعين، إضافة إلى توزيع 43,000 هدية.

مدارس "تعليم الرياض" تكتسي اللون الأخضر

كما اكتست مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باللوم الأخضر، مواصلة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93 حسب خطة وزارة التعليم المعتمدة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

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