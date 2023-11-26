35 في مكة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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مع عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة. اضافة اعلان





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة و34 في جدة.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جازان وينبع، و32 درجة في المدينة المنورة والعلا ووادي الدواسر، و31 درجة في التهات وشرورة، و29 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 8، وأبها وطريف 10، والقريات 12، والطائف ، والباحة 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.