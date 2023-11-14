35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وجدة.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في القنفذة وجازان، و32 في حفر الباطن والصمان ووادي الدواسر وينبع والدهناء، و31 في المدينة، و30 درجة في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، وأبها 11، والباحة 14، والقريات وطريف والطائف 15 درجة مئوية.