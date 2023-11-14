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35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وجدة.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في القنفذة وجازان، و32 في حفر الباطن والصمان ووادي الدواسر وينبع والدهناء، و31 في المدينة، و30 درجة في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، وأبها 11، والباحة 14، والقريات وطريف والطائف 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.









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