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35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في جدة و34 في مكة المكرمة وجازان.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في القنفذة وينبع، و31 في المدينة المنورة وشرورة، و30 في وادي الدواسر وبيشة، و25 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف8، والسودة والقريات 9، والباحة 13، وأبها 14، والطائف 16 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة، والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


















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