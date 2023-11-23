35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في جدة و34 في مكة المكرمة وجازان.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في القنفذة وينبع، و31 في المدينة المنورة وشرورة، و30 في وادي الدواسر وبيشة، و25 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف8، والسودة والقريات 9، والباحة 13، وأبها 14، والطائف 16 درجة مئوية.