35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في جدة و34 في مكة المكرمة وجازان.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في القنفذة وينبع، و31 في المدينة المنورة وشرورة، و30 في وادي الدواسر وبيشة، و25 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف8، والسودة والقريات 9، والباحة 13، وأبها 14، والطائف 16 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة، والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.