33 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في ينبع، و33 درجة في مكة المكرمة والدمام.
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وأضاف أنه سجل اليوم 32 درجة في الأحساء وشرورة والدهناء والقنفذة والصمان، و31 في التنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج، و30 درجة في المدينة المنورة والرياض.
درجات
الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها والباحة 15، والطائف 16، وطريف 17، والقريات 18 درجة مئوية.