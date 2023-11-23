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326 شاحنة و20 سيارة إسعاف مساعدات سعودية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

مساعدات
جانب من المساعدات
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أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة: أن المساعدات في العريش ورفح بجمهورية مصر العريية في طريقها إلى قطاع غزة تزيد عن 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف.اضافة اعلان
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن المساعدات مازالت مستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


توزيع المواد الإغاثية للمستفيدين

وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم الخميس، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وصرح الربيعة بأنه تم تسيير جسر جوي وصل حتى يوم أمس إلى 15 طائرة وصلت إلى مطار العريش.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

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