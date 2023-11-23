326 شاحنة و20 سيارة إسعاف مساعدات سعودية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

أ أ

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة: أن المساعدات في العريش ورفح بجمهورية مصر العريية في طريقها إلى قطاع غزة تزيد عن 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف. اضافة اعلان

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن المساعدات مازالت مستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



pic.twitter.com/G7Ixxr5rEv فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: وصلت المساعدات في العريش ورفح إلى 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف وما زالت المساعدات مستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني #الإخبارية November 23, 2023

توزيع المواد الإغاثية للمستفيدين



وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم الخميس، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وصرح الربيعة بأنه تم تسيير جسر جوي وصل حتى يوم أمس إلى 15 طائرة وصلت إلى مطار العريش.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.