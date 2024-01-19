300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

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أعلنت وزارة
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الأعوام الخمسة السابقة، بلغ عدد
الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء 347،646 ألف مسلم.
300 ألف مسلم جديد
في المملكة وقام بدعوتهم
دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية عبر 457 جمعية دعوة بمختلف مناطق
المملكة.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه في العام 2019 بلغ عدد الداخلين في الإسلام 21،654 وفي عام 2020 بلغ 41،441.
عدد المسلمين
الجدد في 3 سنواتوبلغ عدد
المسلمين الجدد في عام 2021 بلغ 27،333، وفي عام 2022 بلغ 93،899، وفي عام 2023
بلغ 163،319.
جهود الشؤون
الإسلاميةيأتي ذلك ضمن
الجهود التي تقدمها الوزارة لدعوة غير المسلمين والتعريف بالإسلام ونشر قيمه
السمحة وإزالة ما يعتريه من شبهات.
رسالة وزارة
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاددعوة الناس إلى
الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتوعية المسلمين بأمور دينهم، ونشر القيم الإسلامية
وترسيخها، ونشر الوسطية والاعتدال.
الإشراف على
بناء المساجد والعناية بهاالعناية بكتاب
الله وسنة رسوله نشراً وتعليماَ والإشراف على بناء وتطوير المساجد والعناية بها،
من خلال التوظيف الأمثل لموارد ومقدرات الوزارة المالية والبشرية والتقنية
والمعرفية.
الإسهام في تحقيق التضامن الإسلامي وما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وما يعزز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً.