300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الأعوام الخمسة السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء 347،646 ألف مسلم. اضافة اعلان





300 ألف مسلم جديد في المملكة



عدد المسلمين الجدد في 3 سنوات



جهود الشؤون الإسلامية



رسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



الإشراف على بناء المساجد والعناية بها



وقام بدعوتهم دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية عبر 457 جمعية دعوة بمختلف مناطق المملكة.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه في العام 2019 بلغ عدد الداخلين في الإسلام 21،654 وفي عام 2020 بلغ 41،441.وبلغ عدد المسلمين الجدد في عام 2021 بلغ 27،333، وفي عام 2022 بلغ 93،899، وفي عام 2023 بلغ 163،319.يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لدعوة غير المسلمين والتعريف بالإسلام ونشر قيمه السمحة وإزالة ما يعتريه من شبهات.دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتوعية المسلمين بأمور دينهم، ونشر القيم الإسلامية وترسيخها، ونشر الوسطية والاعتدال.العناية بكتاب الله وسنة رسوله نشراً وتعليماَ والإشراف على بناء وتطوير المساجد والعناية بها، من خلال التوظيف الأمثل لموارد ومقدرات الوزارة المالية والبشرية والتقنية والمعرفية.الإسهام في تحقيق التضامن الإسلامي وما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وما يعزز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً.