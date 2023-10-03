300 ألف ريال غرامة.. الأمن يضبط 28 شخصًا ارتكبوا هذا الأمر

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 28 مخالفًا لنظام البيئة.



ضبط 16مواطنًا و12 مقيمًا سودانيًا اضافة اعلان



المخالفات ارتكبت في أماكن يمنع فيها الرعي



وأوضحت في بيان لها، أنها تمكنت من ضبط 16 مواطنًا، و12 مقيماً من الجنسية السودانية.وأكدت أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي 530 متنًا من الإبل، و270 رأسًا من الأغنام، مبينة أن غرامة هذه المخالفات قد تصل إلى 300 ألف ريال.وبينت أن المخالفات ارتُكبت في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية.وأضافت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.وطالبت بضرورة الاتصال على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.