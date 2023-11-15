30 في مكة والمدينة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في شرورة وينبع ووادي الدواسر، و32 في الصمان والدهناء.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة والتنهات والخرج، و30 في مكة والمدينة والدمام، و29 درجة في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، والقريات 11، وأبها وطريف 12، والباحة 14، والطائف 15 درجة مئوية.