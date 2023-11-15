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30 في مكة والمدينة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في شرورة وينبع ووادي الدواسر، و32 في الصمان والدهناء.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة والتنهات والخرج، و30 في مكة والمدينة والدمام، و29 درجة في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، والقريات 11، وأبها وطريف 12، والباحة 14، والطائف 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.











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