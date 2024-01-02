الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

30 فرصة وظيفية في برنامج العمل عن بعد .. التخصصات وطريقة التقديم

العمل عن بعد - لاب توب - كمبيوتر
الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر 30 وظيفة "رجال - نساء" بعدة مجالات وظيفية "عن بُعد"، وذلك وفقا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

هام - قبل البدء بالتقديم يفضّل الاطلاع على خطوات التسجيل (PDF):

اضغط هنا

الوظائف:

- مساعد اداري.
- مندوب مشتريات.
- كاتب موارد بشرية.
- كاتب اتصال.
- مندوب مبيعات.
- موظف خدمة عملاء.
- مندوب مبيعات.
- أخصائي علاقات عامة.
- وغيرها من الوظائف.

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

- برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

اقرأ أيضا

برواتب ٧ آلاف ريال..بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية

في يناير خلال ٣٧ سنة .. طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة

صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

انطلاق التصفيات الأولية "لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم" بتبوك

القبض على مخالفَين لترويجهما 10 كجم حشيش و16 ألف قرص مخدر في جدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 ألف قرص مخدر بالرياض

الجوازات 7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

المركز الوطني للأرصاد 6:10 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على تبوك

اقرأ أيضا

أهم 10
10:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بتمديد حساب المواطن و4 أيام متقلبة للأحوال الجوية على هذه المناطق

GCxsDKyWYAIHK1L
9:24 م الإثنين، 01 يناير 2024

مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني (صور)

طيران ناس
9:18 م الإثنين، 01 يناير 2024

ارتفاع تاريخي.. أكثر من 11 مليون مسافر عبر طيران ناس في 2023

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
9:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. 4 أيام.. تحذير من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:41 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 20 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

أمطار المدينة
1:01 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
11:54 م الإثنين، 01 يناير 2024

برواتب ٧ آلاف ريال..بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية

حساب المواطن
11:06 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب عن حالة نادرة بشأن المطلقة.. كيف تستفيد من الدخل الشهري؟

المركز الوطني للأرصاد
11:05 م الإثنين، 01 يناير 2024

في يناير خلال ٣٧ سنة .. طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة

الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير
11:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

ما حكم الطلاق عبر الهاتف.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟