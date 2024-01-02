30 فرصة وظيفية في برنامج العمل عن بعد .. التخصصات وطريقة التقديم

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر 30 وظيفة "رجال - نساء" بعدة مجالات وظيفية "عن بُعد"، وذلك وفقا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
هام - قبل البدء بالتقديم يفضّل الاطلاع على خطوات التسجيل (PDF):
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الوظائف:- مساعد اداري.
- مندوب مشتريات.
- كاتب موارد بشرية.
- كاتب اتصال.
- مندوب مبيعات.
- موظف خدمة عملاء.
- مندوب مبيعات.
- أخصائي علاقات عامة.
- وغيرها من الوظائف.
هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟- التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.
من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.