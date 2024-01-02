30 فرصة وظيفية في برنامج العمل عن بعد .. التخصصات وطريقة التقديم

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر 30 وظيفة "رجال - نساء" بعدة مجالات وظيفية "عن بُعد"، وذلك وفقا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



هام - قبل البدء بالتقديم يفضّل الاطلاع على خطوات التسجيل (PDF):



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الوظائف:



هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟



من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

- مساعد اداري.- مندوب مشتريات.- كاتب موارد بشرية.- كاتب اتصال.- مندوب مبيعات.- موظف خدمة عملاء.- مندوب مبيعات.- أخصائي علاقات عامة.- وغيرها من الوظائف.- التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.- برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.