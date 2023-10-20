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30 ألف مواصفة قياسية لتعزيز صحة وسلامة المستهلك

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المواصفات والمقاييس
أ أ
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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على وجود أكثر من 30 ألف مواصفة قياسية في مختلف المجالات تلبي احتياجات المصنعين والموردين، لتعزيز صحة وسلامة المستهلك.اضافة اعلان
وتحفظ للمُنتج والمورد السعودي قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، كما توفر للمُستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامة المنتجات وفق مستويات الجودة التي يتطلع إليها.


مشاركة القطاع الخاص لتطوير المواصفات

وسبق ودعا وزير التجارة ماجد القصبي القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنيَّة السعودية.
بهدف تحقيق الرؤى والتطلعات بالارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات السعودية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


مجموعة من الحلول المبتكرة

وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: أن المواصفات السعودية ماضيةٌ في جهودها لتطوير البنية التحتية للجودة ومواكبة التحديات عبر اتخاذ مجموعة من الحُلول المبتكرة.
 مشيراً إلى أنها أصدرت أكثر من (30) ألف مواصفة قياسية، لضمان صحَّة وسلامة المُستهلك والبيئة، كما تمَّ منح علامة الجودة السعودية لأكثر من (92) ألف مُنتج في أكثر من (24) دولة حول العالم.


إيجاد بيئة محفزة للمصنعين والموردين

وأضاف محافظ المواصفات السعودية، حرص الهيئة على إيجاد بيئة محفزة وداعمة للمصنعين والموردين، والاستماع للتَّحديات، والأفكار، والمُقترحات.
والعمل بشكل تكاملي لتذليل العقبات وتمكين قطاع الأعمال بالمملكة من المُشاركة الفَاعلة في تحقيق مُستهدفات رُؤية المملكة 2030.

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