3 نصائح مهمة للتعاملات المالية في بلد الابتعاث

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أصدرت وزارة التعليم، عدة نصائح مهمة بشأن التعاملات المالية للمواطنين المبتعثين في بلد الابتعاث.





نصائح للتعاملات المالية في بلد الابتعاث اضافة اعلان



موهبة: 181 طالبًا يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات عالميًا



وأوضح حساب العناية بالمبتعثين على منصة "إكس"، أنه يجب على جميع المواطنين المبتعثين عند التعاملات المالية في بلد الابتعاث عمل الآتي:1 – حفظ الأموال في حساب بنكي.2 – في حالة الحاجة لأخذ سلفة من أحد الأشخاص، توثيق ذلك بسندات مالية.3 – دفع المستحقات والمستلزمات المالية عن طريق البطاقة البنكية والاحتفاظ بإيصالات الدفع خصوصًا للسلع الثمينة مثل، "السكن والفواتير".ونصح المواطنين المبتعثين بحمل مبلغ نقدي بسيط عند الحاجة، مع تجنب هذه الأمور في بلد الابتعاث:1 – التعاملات النقدية.2 – حمل الأموال النقدية.يأتي هذا في وقت أقامت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ورشة عمل للطلبة المسجلين في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، لتدريب 181 طالبًا وطالبة لاجتياز اختبار SAT، والذي يعد أول الخدمات التي يحصل عليها الطلبة الملتحقون في البرنامج، وذلك بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.