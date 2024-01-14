3 نصائح مهمة للتعاملات المالية في بلد الابتعاث

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أصدرت وزارة التعليم، عدة نصائح مهمة بشأن التعاملات المالية للمواطنين
المبتعثين في بلد الابتعاث.
نصائح
للتعاملات المالية في بلد الابتعاثوأوضح
حساب العناية بالمبتعثين على منصة "إكس"، أنه يجب على جميع المواطنين
المبتعثين عند التعاملات المالية في بلد الابتعاث عمل الآتي:
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1 – حفظ الأموال في حساب بنكي.
2 – في حالة الحاجة لأخذ سلفة من أحد الأشخاص، توثيق ذلك بسندات مالية.
3 – دفع المستحقات والمستلزمات المالية عن طريق البطاقة البنكية والاحتفاظ بإيصالات الدفع خصوصًا للسلع الثمينة مثل، "السكن والفواتير".
ونصح المواطنين المبتعثين بحمل مبلغ نقدي بسيط عند الحاجة، مع تجنب هذه الأمور في بلد الابتعاث:
1 – التعاملات النقدية.
2 – حمل الأموال النقدية.