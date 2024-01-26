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3 طرق تحول عملاءك المحتملين في أي سوق إلى مخلصين

التعامل مع العملاء
3 طرق للتعامل مع العملاء
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في ظل تنافس آلاف الشركات لجذب العملاء والاحتفاظ بهم، صار لزامًا على رواد الأعمال الراغبين في التميّز العمل على تبني السياسات والاستراتيجيات التي ترتكز بشكل رئيسي على العميل وكسب رضاه.اضافة اعلان

التركيز على العميل وكسب رضاه

وتعد الخدمات المميزة هى المعيار الوحيد الذي يميّز أفضل المهنيين عن غيرهم، وهو الذي يساهم في نهاية المطاف في تعزيز أرباح الشركة وتحسين صورتها.

3 استراتيجيات لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين

يوجد عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.

1- التنبؤ مسبقاً باحتياجات العملاء ومتطلباتهم

يجب على رواد الأعمال الطموحين تبني الاستراتيجيات والأساليب التي تساعد على فهم احتياجات العملاء ورغباتهم والتعرّف على المشاكل التي يواجهونها.
فإن أرادوا التميز حقاً، تعين عليهم تقديم منتجات وخدمات تتجاوز توقعاتهم، وأفضل طريقة لضمان حدوث ذلك هي تصميم توقعات العملاء من البداية.

2- إبهار العميل بخدمة ما بعد البيع

لسوء الحظ، يركز العديد من رواد الأعمال على عملية اكتساب العملاء، فهم يصممون التجربة الأولية لتتجاوز توقعاتهم وحتى يقدموا للمشترين لأول مرة عرضًا خاصًا أو خصمًا.
ولكن بمجرد إبرام عملية الشراء، غالبًا ما يفتر اهتمامهم بهم بشكل كبير، ويتحول تركيزهم من العميل الذي اشترى شيئًا منهم إلى عملاء محتملين جدد.
إذا كنت تريد كسب رضا العميل وولائه، يجب عليك التحول من السعي إلى إبرام الصفقة إلى العمل على إبهار هذا العميل على أساس مستمر.
ويمكنك ذلك إذا كنت تستخدم الأتمتة الشخصية، التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، ويساعدك المزج بين الاثنين على توسيع نطاق علاقاتك وضمان ولاء العملاء

3- الحرص على التواصل الدائم مع العملاء

قد يكون التواصل السيئ وعدم الاستثمار بشكل كافٍ في نجاح العملاء هو السبب الرئيسي الذي يدفعهم إلى البحث عن شركات أخرى تبدي اهتماماً أكبر بهم وتلبي احتياجاتهم بفعالية أكبر.
لذا يجب على رواد الأعمال أن يهتموا بما يكفي لتخصيص الميزانية والموارد لإبقاء عملائهم سعداء، وإنشاء قسم خاص يهدف إلى التواصل مع العملاء بطريقة سريعة وفعّالة.
عندما تتواصل باستمرار مع عملائك وتطلب رؤاهم بشكل استباقي، سيكون لديك فكرة أفضل عما يرضيهم.

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