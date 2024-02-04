3 ضبطيات تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان وعسير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





منطقة عسير:



قطاع العارضة:



التعاون مع الجهات الأمنية:



مدير عام مكافحة المخدرات:



التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة

