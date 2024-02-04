3 ضبطيات تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان وعسير

أ أ
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة عسير:أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الجهات الأمنية: وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
مدير عام مكافحة المخدرات:وفي وقت سابق، قال اللواء محمد بن سعيد القرني مدير عام مكافحة المخدرات أن ملف الحرب على المخدرات تديره وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، والتي تشمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأمن العام، حرس الحدود، إدارة المجاهدين، الأفواج الأمنية.
هذا إضافة إلى التنسيق المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المنافذ البرية والبحرية إضافة إلى أننا لا نغفل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن جرائم المخدرات.
التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة
وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون كبير جدا بين وزارة الداخلية وبين الأجهزة النظيرة في الدول الصديقة والشقيقة والتي أثمرت ولله الحمد من إحباط تهريب كميات كبيرة جدا سواء في الداخل أو في الخارج، وعلى سبيل المثال ما تم إحباطه من محاولة تهريب من دولة ماليزيا بما يقدر بنحو 94 مليون حبة إمفيتامين وكذلك ما تم ضبطه من قبل السلطات اليوناينة بما يقدر بنحو 4 أطنان و400 كيلو جرام حشيش مخدر.