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3 تأثيرات مصاحبة .. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الباحة

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة الباحة، محذرا من تساقط أمطار.

تأثيرات مصاحبة


وقال المركز في بيان إن هناك العديد من التأثيرات المصاحبة وأبرزها تدني في مستوى الرؤية الأفقية ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية.اضافة اعلان

وأضاف أن تلك الحالة ستستمر من الساعة الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساء.

أمطار غزيرة
في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.


أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس ويتبع".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضبا ونيوم شرما".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل".
4 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقلية ورفحاء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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