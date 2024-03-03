الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

3 بلاغات عن مفقودين في أسبوع.. و"إنجاد" يتحرك

454645
بلاغات إنجاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه باشر على مدار أسبوع 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.

اضافة اعلان

"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض

وأكد "الفريق" تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.


مفقود بالقرب من الخرمة بمكة

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الفريق عن تحرك أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يستقل مركبة من نوع دينا.

إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.


عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.


وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضا

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" لشاغلي الوظائف التعليمية

حل مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات.. المواصفات توضح

انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء

لحظات إيمانية.. شاهد أمطار الخير تتساقط صباحًا على الحرم المكي

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GG3ghdxW4AAMqXB 2:46 م الخميس، 22 فبراير 2024

بيان من جمعية عون للبحث والإنقاذ بشأن مفقود ضرما بالرياض

GGrWBM5XUAAxQQ_ 9:29 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الصمان بالرياض

درجات الحرارة - الشتاء 11:07 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

درجات الحرارة.. العظمى 31 في جازان و2 في طريف

درجات الحرارة - الشتاء 11:28 ص الأحد، 04 فبراير 2024

2 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة