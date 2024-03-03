3 بلاغات عن مفقودين في أسبوع.. و"إنجاد" يتحرك

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه باشر على مدار أسبوع 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.







"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض



مفقود بالقرب من الخرمة بمكة



إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية



عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع



وأكد "الفريق" تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الفريق عن تحرك أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يستقل مركبة من نوع دينا.وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.