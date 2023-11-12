3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات

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أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خطة إشرافية لضمان جودة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، تتضمن برنامج الدعم المعنوي والنفسي الذي تنفذه إدارات التوجيه الطلابي للبنين والبنات. اضافة اعلان





جاهزية المدرس واستعدادها للاختبارات



سلامة الإجراءات فترة الاختبارات





برنامج الدعم المعنوي النفسي



وقام مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، بجولة تفقدية شملت عددًا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الاختبارات.خلال جولته، أكد العتيبي على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيدًا بجهود مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات في توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات.وتابع خلال جولته على المدارس، سلامة الإجراءات فترة الاختبارات وآليات استقبال الطلاب والطالبات وتوزيعهم على قاعات الاختبارات وغرف” الكنترول“ وإعداد أسئلة الاختبارات وتوفر الممكنات لجميع الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم.من جانبه، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن إدارة التعليم أقرت خطة إشرافية لضمان جودة أداء الاختبارات وفق معايير محددة يشارك بها مدراء الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات لدعم المدارس وتلبية احتياجاتهم خلال أسبوع الاختبارات.مشيراً لبرنامج الدعم المعنوي والنفسي من خلال” أسألني “لتوفير الدعم النفسي والتربوي الذي تنفذه إدارتي التوجيه الطلابي للبنين والبنات وبرنامج آخر ”لمعالجة قلق الاختبارات“ وبرنامج ”مهارات الاستذكار الجيد“.وأضاف أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة إعلامية موجهة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتهيئة المجتمع وتحفيز الطلبة على المذاكرة الصحيحة وبث روح التفاؤل والحماس، لافتاً إلى إطلاق العديد من تلك الرسائل عبر المنصات الإعلامية لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس.