الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات

اختبار الأختبارات اختبارات
اختبارات الفصل الدراسي الأول
أ أ

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خطة إشرافية لضمان جودة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، تتضمن برنامج الدعم المعنوي والنفسي الذي تنفذه إدارات التوجيه الطلابي للبنين والبنات.اضافة اعلان


جاهزية المدرس واستعدادها للاختبارات


وقام مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، بجولة تفقدية شملت عددًا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الاختبارات.
خلال جولته، أكد العتيبي على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيدًا بجهود مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات في توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات.


سلامة الإجراءات فترة الاختبارات

وتابع خلال جولته على المدارس، سلامة الإجراءات فترة الاختبارات وآليات استقبال الطلاب والطالبات وتوزيعهم على قاعات الاختبارات وغرف” الكنترول“ وإعداد أسئلة الاختبارات وتوفر الممكنات لجميع الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم.
من جانبه، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن إدارة التعليم أقرت خطة إشرافية لضمان جودة أداء الاختبارات وفق معايير محددة يشارك بها مدراء الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات لدعم المدارس وتلبية احتياجاتهم خلال أسبوع الاختبارات.


برنامج الدعم المعنوي النفسي

مشيراً لبرنامج الدعم المعنوي والنفسي من خلال” أسألني “لتوفير الدعم النفسي والتربوي الذي تنفذه إدارتي التوجيه الطلابي للبنين والبنات وبرنامج آخر ”لمعالجة قلق الاختبارات“ وبرنامج ”مهارات الاستذكار الجيد“.
وأضاف أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة إعلامية موجهة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتهيئة المجتمع وتحفيز الطلبة على المذاكرة الصحيحة وبث روح التفاؤل والحماس، لافتاً إلى إطلاق العديد من تلك الرسائل عبر المنصات الإعلامية لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس.

اقرأ أيضا

57079
2:52 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عبر"أبشر".. كيف تحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة؟

أخبار السعودية
2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

الدراجات النارية
2:14 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

المطابخ السحابية تزيد مبيعات الدراجات النارية "توصيل الطلبات"

عهخعع
1:33 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وصول طائرة المملكة الرابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 460 مليون ريال

جوجل تضع قيودًا على استخدام محرر الصور السحري

عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

15bdbb6e-7840-42b4-8825-2d15366778aa 5:36 م السبت، 11 نوفمبر 2023

موعد انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالرياض

تعليم الرياض 2:06 م السبت، 11 نوفمبر 2023

"تعليم الرياض" يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

36_556357852 1:27 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

وزارة التعليم السعودية 5:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

وزارة التعليم: 8 مواد في الانتساب تخضع للتقويم التكويني

اقرأ أيضا

الطائرة الإغاثية الرابعة 2
11:48 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (صور)

ريال سعودي
11:10 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر "تمهير"

أسعار العملات الريال
11:05 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.58 ريال

إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
11:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تحرك أول قافلة مساعدات سعودية إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

الاختبارات1
1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

فهد الجلاجل وزير الصحة
1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

الضمان الاجتماعي المطور
1:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط

راجحي
12:32 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة

وزير الموارد البشرية
12:27 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت