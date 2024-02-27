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3 أيام وتنتهي المهلة.. طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر

ابشر - المركبات - اسقاط المركبة
3 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات
أ أ
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أعلنت منصة "أبشر"، أنه يتبقى 3 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة.
وكتبت عبر حسابها في منصة "إكس": "أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024".اضافة اعلان


خدمة إسقاط المركبات

وأطلقت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة)

طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر

- استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة
- التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.
- إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة
- إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـــبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

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