3 أهداف مهمة.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وماليزيا لمكافحة هذا الأمر العابر للحدود

أ أ

وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحكومة ماليزيا ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك. اضافة اعلان





مذكرة تفاهم بين المملكة وماليزيا لمكافحة هذا الأمر



أهم أهداف مذكرة التفاهم بين المملكة وماليزيا



ومثّل المملكة في توقيع المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.ومن الجانب الماليزي معالي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.وتهدف مذكرة التفاهم بين المملكة وماليزيا لمكافحة هذا الأمر العابر للحدود إلى:1 - تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد.2 - تطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.3 - تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة معالي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد الماليزية لمعالي رئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.