3 أهداف من إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي عن الهدف من إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة ابتداءً من فبراير المقبل.. اضافة اعلان





سوق الاستقدام بالمملكة





المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي: الخدمة تهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية لرفع جاذبية سوق الاستقدام في المملكةpic.twitter.com/qV7ZqwxSc0 #الإخبارية فيديو | الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة فبراير المقبل.المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي: الخدمة تهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية لرفع جاذبية سوق الاستقدام في المملكة #نشرة_النهار December 25, 2023

خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



مزايا خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



وقال في مقابلة مع فضائية "الإخبارية": "نحن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ننطلق من استراتيجية واضحة وشاملة تهدف إلى تطوير سوق الاستقدام بالمملكة".وأضاف: "اليوم أطلقنا خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" التي تهدف إلى رفع الجاذبية سوق الاستقدام بالمملكة".وتابع: "الهدف الآخر حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية"، علاوة على أنها "قيمة إضافة تضيف تنافسية لسوق الاستقدام في المملكة".وأردف المتحدث قائلاً: "عندما يحسن تجربة المستفيد والمستقدم والعامل وصاحب العمل، بالتالي ننظر أن يكون هناك سوق استقدام مميز ويليق بالمملكة".وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قت سابق اليوم خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.واشارت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من “175” ألف عميل.وأضافت أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.,كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث -لا سمح الله-.وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل.أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم -لا سمح الله-.وأطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.