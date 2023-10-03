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صحيفة تواصل الالكترونية

3 أهداف لتجويد ورفع التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات مدارس جدة

ورشة تعليم
ورشة تعليم جده
أ أ
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دشّنت مدير عام تعليم جدة، منال اللهيبي، ورشة العمل التي نفذّتها إدارتا الإشراف التربوي (بنين - بنات)، بعنوان «التحصيل الدراسي في الرحلة التعليمية للطالب».

 

3 أهداف لتجويد ورفع التحصيل الدراسي لطلاب اضافة اعلان
وأوضحت اللهيبي في كلمتها خلال التدشين أن الورشة تهدف إلى:

1 - تحسين التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات.

2 - تأهيل الطلاب لتحقيق أهدافهم بما يواكب رؤية المملكة.
3- إعداد الطالب والطالبة بما يتناسب مع احتياج سوق العمل، وما يتطلب تجويد التحصيل الدراسي لديهم، متمنية أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة.


رحلة الطالب التعليمية ومؤشرات الأداء

وشهدت الورشة ثلاث جلسات، استهلها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة، بورقة عمل عن رحلة الطالب التعليمية ومؤشرات الأداء، فيما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل عن التقويم المدرسي.


رفع مستوى التحصيل الدراسي

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثالثة التي كان عنوانها الأبرز «رفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات تعليم جدة»، بورقة عمل استعرضت نتائج مكاتب التعليم في اختبارَي القدرات والتحصيلي.


مستهدفات مكاتب التعليم

وقدّم مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي ورقة عمل تطرّق فيها إلى تحديد مستهدفات مكاتب التعليم وتحديد المدارس الأكثر والأقل في الأداء.
واستعرض الشهري إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي ضمن مبادرة «تحصيل» ومتابعة تنفيذ إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي «أنموذج».

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