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291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

النقل الثقيل
هيئة النقل
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نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر الماضي.اضافة اعلان
ونتج عنها 287,427 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 285,289 عملية فحص لمركبات النقل، و552 عملية فحص للمركبات الأجنبية.


عمليات فحص أنشطة النقل البحري

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,586 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 4,109 عمليات فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارة 7 محطات للنقل السككي.
وأشارت الهيئة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 40,864 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5,774 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 36 مخالفة في أنشطة النقل البحري.


نسبة الالتزام لأنظمة النقل البري 92%

وأكدت هيئة النقل أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%.
 مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.


عدم مطابقة حواجز الحماية

إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، والأجرة العامة.


مكة المكرمة الأعلى في تسجيل المخالفات

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت 10,492 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 10,393 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 8,283 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 2,64 مخالفةً.

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