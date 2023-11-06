291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

أ أ
نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع
الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر الماضي.
ونتج عنها 287,427 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 285,289 عملية فحص لمركبات النقل، و552 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة
بلغت 1,586 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 4,109 عمليات فحص لأنشطة النقل
البحري، إضافة إلى زيارة 7 محطات للنقل السككي.
عمليات فحص أنشطة النقل البحري
وأشارت الهيئة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 40,864 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5,774 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 36 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
وأكدت هيئة النقل أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري
خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%.
نسبة الالتزام لأنظمة النقل البري 92%
مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.
إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات
المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
عدم مطابقة حواجز الحماية
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، والأجرة العامة.