الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023

التمور
تمر المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الإحصائيات بأن حجم إنتاج التمور في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي، وصل إلى 97.9 مليون كجم، بقيمة تجاوزت 948.510.913 ريالاً، تُشكّل إنتاج أكثر من 26 ألف مزرعة بالمنطقة، تُنتج ما يزيد عن 28 نوعًا ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية من التمور.اضافة اعلان


تمور العجوة والسكري تتصدر

 وكشف تقرير رسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، يُعنى برصد كميات التمور في المنطقة خلال عام 2023م، عن تصدّر تمور العجوة والسكري، حجم الإنتاج بأكثر من 20.7 مليون كجم.


حجم إنتاج تمور الصفاوي البرحي والمبروم والمجدول

 فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي 5.576.647 كجم، والصقعي والبرني بما يزيد عن 6.3 ملايين كجم، فيما بلغ حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر 6.2 ملايين كجم.

 وأشار التقرير، إلى وجود فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات، وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، وإتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تنظيم دخول أكثر من 89 ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية ومزارع المملكة.


 وأبان أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023م، أصدر أذونات لــ 2052 إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز 41.5 مليون كجم، استقبلتها أكثر من 63 دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنورة من ضمنها إنجلترا، وإندونيسيا، والصين، وتركيا، وجزر القمر، والأردن، وأوغندا، وماليزيا، وغيرها.

إقامة البرامج وورش العمل للمزارعين

 ويحرص فرع الوزارة بالمدينة على دعم الإنتاج، وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، إلى جانب تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة؛ للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي.


 يذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة، بقيمة تتجاوز 7,5 مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص يُعنى بنخيل التمور وتنميتها، والإسهام في التطوير، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق إستراتيجية الزراعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

لهؤلاء الطلاب.. ديوان المظالم يُعلن موعد التقديم على برامج التدريب التعاوني

"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد

عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد يكشف مميزات برنامج "القيد المزدوج" (فيديو)

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

GEk89x5XMAAA4v-
1:52 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"المسند" يكشف سر ظاهرة التوقيت الغروبي وعلاقته بالنظام الزوالي

GEmZ_tGXQAAGalB
1:50 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شرطة جازان تتحرك للقبض على مقيمين لتهريبهما ممنوعات

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني
5:25 م الأربعاء، 24 يناير 2024

انهيار جزئي لاستراحة في حي قرطبة بالرياض

وظائف فرص شاغرة
5:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

الراتب - ريال 0 عملة
4:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

أخبار السعودية
2:27 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية