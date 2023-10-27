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كشف تقرير حديث أن 25% من الموظفين بالمملكة غيروا أماكن عملهم خلال العام الماضي حسب نتائج استطلاع أجرته شركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط.



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المواهب والكفاءات:

التطورات الأساسية:



دوافع تغيير العمل



فرص وظيفية جديدة:



ندرة المواهب





وأشار التقرير الذي نشرته الشركة إلى أن 1 من أصل 4 موظفين غيرو مكان عملهم، لافتا إلى أن الشركات تحتاج للتركيز على كيفية الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات.وأظهرت النتائج الأهمية الكبيرة لباقة مزايا الموظفين في المساهمة بالاحتفاظ بالمواهب والقدرة على جذب المزيد من الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط.ويلقي الاستبيان الضوء على التطورات الأساسية التي ظهرت في سوق العمل في المنطقة خلال العام الماضي ومن بينها ندرة المواهب والمزايا التي يحصل عليها الموظفون والثقافة السائدة في أماكن العمل.تنوعت دوافع تغيير العمل بين السعي للحصول على أجر أفضل أو مزايا محسّنة أو على فرص أفضل للتطور الوظيفي. ويحقق هذا التوجه المزيد من الزخم.وأكد غالبية الموظفين عزمهم استكشاف المزيد من الفرص في المستقبل القريب خلال 12 إلى 18 شهراً القادم.وأظهرت النتائج من المملكة أن 78% من الموظفين يدرسون تغيير شركتهم، ومن اللافت في نتائج الاستبيان، أن الموظفات، والموظفين من الفئة العمرية الأصغر بين 25-34 عاماً هم الأكثر استعداداً لاستكشاف فرص وظيفية جديدة.وأشار أصحاب الشركات إلى ضرورة تحلي شركاتهم بالمزيد من المرونة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، مشيرا إلى العديد من الجوانب الهامة الأخرى مثل أهمية التنوع في القوى العاملة، ومعالجة مشاكل تفاوت الأجور في السوق.يصل النقص في المواهب في الشركات في المملكة إلى 30%، ويظهر هذا النقص واضحاً في قطاعي العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، ومع مرور الوقت يزداد إدراك أصحاب العمل للتأثير السلبي الوشيك لهذا النقص على عملياتهم.وتزيد قوانين التوطين الجديدة في القطاع الخاص من تعقيد عملية اكتساب المواهب، مما يؤثر على قدرة أصحاب العمل على العثور على المواهب المناسبة.