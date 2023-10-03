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240 محطة تراقب جودة الهواء كل خمس دقائق في المملكة

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المركز الوطني للرقابة
أ أ
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يتيح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤشرات مباشرة لمراقبة جودة الهواء، تُحدّث كل خمس دقائق، عبر الحصول على بيانات 22 عنصراً من مكونات الهواء.اضافة اعلان
وذلك بواسطة 240 محطة منتشرة في مناطق ومدن المملكة كاف، ليتمكن من خلالها الجمهور من أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المناطق التي تقل بها جودة الهواء.


توزيع المدن الصناعية

وأوضح المشرف على المشروع في المركز المهندس علي القرني أن توزيع محطات مراقبة جودة الهواء يتم وفق آلية تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية وتوزيع المدن الصناعية والمنشآت ذات الأثر البيئي.
وقال إن الهدف من ذلك ضمان بقاء العناصر المكونة للهواء في مستويات آمنه على الصحة، منوهاً إلى أن المركز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد محطات المراقبة مؤشرات مرتفعة لتلوث الهواء.


متابعة مؤشر جودة الهواء

وأضاف القرني، استحدثنا موقعاً إلكترونياً وضعنا فيه خرائط لمواقع محطات مراقبة الهواء في مناطق المملكة كافة يمكن للعامة الدخول عليه على مدار الساعة لمتابعة مؤشر جودة الهواء.
وأشار إلى أنه سوف يتم دعمه قريباً بتطبيق على الهواتف المحمولة، لمتابعة نتائج المحطات بشكل مباشر، وتتاح من خلاله لقطات مصورة مباشرة من الكاميرات الموجودة في محيط المحطة.


الوحدة المركزية لمراقبة الجودة

وبيّن القرني أن آلية الرصد لمحطات مراقبة جودة الهواء تتم عبر تزويد الوحدة المركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر بمؤشرات العناصر المكونة للهواء.
مشيراً إلى أن جزءاً من المحطات متنقلة ويمكن توزيعها بعد تحديد المناطق الأكثر احتياجاً، «مع التركيز على المدن الصناعية، التي نعمل فيها مع شركائنا على تزويدهم بتقارير دورية.
 تمكّن أصحاب الصلاحية والمنشآت من اتخاذ ما يلزم من من قرارات تحافظ من خلالها على جودة الهواء الناتج عن أنشتطهم التنموية.

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