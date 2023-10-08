الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

219 منشأة تحصل على شهادة "حلال"

حلال
حلال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
كشف برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عن أرقام إحدى مبادرات التحول الصحي مركز "حلال"، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.

219 منشأةاضافة اعلان

وأفاد بأنه حصلت 219 منشأة على شهادة "حلال"، و62 جهة مانحة للشهادة، و13 مبادرة لترسيخ مكانة المملكة في اقتصاديات الحلال.

ويعنى "المركز السعودي للحلال" بالتأكد من خلو المنتجات -غذائية كانت أم دوائية أم مستحضرات تجميلية- من أي مكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
 ويتمحور دوره حول منح وإصدار شهادات "حلال" في جميع المنتجات المذكورة للمنشآت والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على المنتجات، وتفعيل مختلف البرامج التدريبية المختصة بهذا المجال.

ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات

وجاء ذلك الدور المناط به المركز في سبيل ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات التي تقع في متناول الأفراد داخل المملكة، هذا ويحمل المركز تطلعات طموحة تحقق رؤية سعودية ملهمة في تحقيق الريادة العالمية، من خلال مرجعيته الموثوقة والمعتمدة في عالم الأغذية والمنتجات الحلال على مستوى العالم بالمستقبل القادم، وتحقيقًا لهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي.

اقرأ أيضا

السعودية للكهرباء
11:13 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد شراء أسهم جديدة .. 8 أهداف لـ "السعودية للكهرباء"

صاعقة
9:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: أمطار وصواعق رعدية

سدايا
9:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"سدايا" تنظم مبادرة أذكى للمبرمجين .. و5 أهداف رئيسية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

اقرأ أيضا

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

تحويل الحركة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بسكاكا

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

وزارة التجارة
6:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

النيابة العامة
6:28 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين

الأراضي البيضاء
6:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

برنامج "الأراضي البيضاء" يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة