219 منشأة تحصل على شهادة "حلال"

219 منشأة اضافة اعلان



ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات



كشف برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عن أرقام إحدى مبادرات التحول الصحي مركز "حلال"، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.وأفاد بأنه حصلت 219 منشأة على شهادة "حلال"، و62 جهة مانحة للشهادة، و13 مبادرة لترسيخ مكانة المملكة في اقتصاديات الحلال.ويعنى "المركز السعودي للحلال" بالتأكد من خلو المنتجات -غذائية كانت أم دوائية أم مستحضرات تجميلية- من أي مكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية.ويتمحور دوره حول منح وإصدار شهادات "حلال" في جميع المنتجات المذكورة للمنشآت والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على المنتجات، وتفعيل مختلف البرامج التدريبية المختصة بهذا المجال.وجاء ذلك الدور المناط به المركز في سبيل ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات التي تقع في متناول الأفراد داخل المملكة، هذا ويحمل المركز تطلعات طموحة تحقق رؤية سعودية ملهمة في تحقيق الريادة العالمية، من خلال مرجعيته الموثوقة والمعتمدة في عالم الأغذية والمنتجات الحلال على مستوى العالم بالمستقبل القادم، وتحقيقًا لهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي.