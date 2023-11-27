215 متهمًا يوميًا.. 96% زيادة في عدد المتهمين بقضايا مالية

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سجل العام الماضي، 77.611 متهمًا في قضايا الأموال بحسب تقرير إحصائي للنيابة العامة، بواقع 215 متهمًا يوميًا في 46.438 قضية. اضافة اعلان

وبزيادة قدرها 38.122 متهمًا عن العام الذي سبقه، والذي شهد 39.489 متهمًا بمعدل 109 متهمين يوميًا، وبنسبة زيادة بلغت 96.5% بعدد المتهمين.





أنواع الجرائم المالية



تشديد العقوبات على الجرائم المالية



السجن والغرامة لمختلس أموال الدولة



إعادة تدوير الأموال المسروقة



السجن 15 عامًا وغرامة مالية 7 ملايين ريال



وتدخل ضمن الجرائم المالية جرائم السرقة، والاحتيال والنصب والابتزاز وغسيل الأموال، وعدد منها يتم من خلاله استغلال التقنية في تنفيذها، وتنعكس قضايا الأموال سلبيا على الاقتصاد.وشددت الأنظمة بالمملكة العقوبات على الجرائم المالية، كونها اعتداء على الأموال العامة، وتؤثر على اقتصاد الدولة وإحداث فجوة اقتصادية تسبب زيادة معدلات الفقر، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.وتعد قضايا غسل الأموال من أشهر القضايا المالية، التي تسبب تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار.يعاقب المختلس من أموال الدولة التي بحوزته بالسجن مع دفع غرامة مالية مساوية لما تم اختلاسه.ويشدد النظام على أن «كل موظف عام اختلس مالاً عاماً بسبب وظيفته أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير وجه حق، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو كلتا العقوبتين».تنتشر مصطلحات «تبييض أموال» و «غسيل أموال» وهما وجهان لعملة واحدة، حيث تهدف هذه العمليات إلى إعادة تدوير الأموال المسروقة وإضفاء الشرعية عليها.ويكون مصدرها الكسب من عمليات خطيرة وجرائم غير مشروعة مثل تجارة السلاح أو النصب والاحتيال أو التهريب أو اختلاس المال العام، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها في استثمارات جديدة.وتصل عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إلى «غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية، ويمنع المواطن المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه به». قضايا الأموال 2022