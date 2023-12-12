الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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20 جلسة و25 ورشة عمل.. انطلاق فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي في الرياض

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مؤتمر التميز التشغيلي
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تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية، برعاية وحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة.اضافة اعلان
ويقوم بتنظيم المؤتمر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومي 12 و 13 ديسمبر بفندق فورسيزون الرياض، تحت شعار "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة.

تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي

ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات والخبراء والمختصين، لبحث سبل تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح، لدعم العمل المشترك والمنافع المتبادلة، وتحقيق مستويات متقدمة من التميّز التشغيلي.


20 جلسة حوارية و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح

ويناقش المؤتمر 10 محاور رئيسة بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا محليًا وعالميًا، ويتضمن 20 جلسة حوارية و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح.

تسريع تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي

 ويبحث تسريع تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يستهدف إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز إسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

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