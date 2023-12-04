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2.5 مليون اتصال تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال شهر

المركز الوطني للعمليات الأمنية
المركز الوطني للعمليات الأمنية
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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.535.735 اتصالًا خلال شهر نوفمبر من عام 2023.اضافة اعلان

تحويل المكالمات للجهات الامنية حسب الاختصاص

وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص.
ومن خلال استخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

منطقة مكة المكرمة في المقدمة بـ 979 مكالمة

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428 مكالمة.


مهام المركز الوطني للعمليات الأمنية

يقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية.
بالإضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

متابعة الحالات الأمنية الطارئة

كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الأمنية الطارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.

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