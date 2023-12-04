2.5 مليون اتصال تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال شهر

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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم
الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.535.735
اتصالًا خلال شهر نوفمبر من عام 2023.
تحويل المكالمات للجهات الامنية حسب الاختصاصوذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة
(911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص.
ومن خلال استخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
منطقة مكة المكرمة في المقدمة بـ 979 مكالمةوبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة
المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى
1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428
مكالمة.
يقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة
الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة
الداخلية.
مهام المركز الوطني للعمليات الأمنية
بالإضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.
متابعة الحالات الأمنية الطارئةكما يقوم المركز بمتابعة الحالات الأمنية
الطارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة
المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.
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