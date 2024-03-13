2 مليون لتر من مواد التطهير والتعقيم لمرافق المسجد النبوي خلال رمضان

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قال وكيل إدارة الخدمات بالمسجد النبوي، عبد الله فدا، إنه يتم استخدام 2 مليون لتر من مواد التطهير والتعقيم لمرافق المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "دور الإدارة ممثلة في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو الإشراف على مرافق ومواقف السيارات، ومتابعة أعمال المقاول، والتأكد من القيام بجميع الخدمات على الشكل المطلوب منه".





24 مرفقًا خارج المسجد النبوي



وأشار إلى أنه يوجد 24 مرفقًا خارج المسجد النبوي تحتوي على مواقف سيارات، ودورات مياه، وأماكن وضوء.ولفت إلى أنه يتم توفير أكثر من 600 ألف مطهر، 600 ألف معطر، حتى 20 رمضان، على أن يتم توفير 400 ألف مطهر و400 ألف معطر خلال العشر الأواخر.