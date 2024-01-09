19 متنزها وحديقة بعرعر لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أفضل 7 منها

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تستقبل 19 حديقة ومتنزها بمدينة عرعر، الأهالي والزوار لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث بلغ إجمالي مساحاتها قرابة مليونين وأربعمائة ألف متر مربع. اضافة اعلان





5 مضامير مشاة:



1- منتزه عرعر للعائلات



2- منتزه حديقة الزهور



3- منتزه النخيل



4- منتزه عرعر الوطني



5- منتزه حديقة بدنة الترفيهية النسائية



6- منتزه منطقة العويصي الطبيعية



7- منتزه طريق طريف



كما يوجد 5 مضامير مشاة بعدد من المواقع الحيوية الأخرى، حيث يستمتع العديد من أفراد المجتمع بممارسة رياضة المشي والجري من خلالها.وتحتوي حدائق ومتنزهات عرعر على العديد من ألعاب الأطفال، والمسطحات الخضراء للعوائل، إضافةً للمرافق الخدمية والكوفيات والجلسات المتنقلة .ومن بين أفضل المتنزهات في عرعر:يُعد المتنفس الترفيهي الرئيسي للعوائل في مدينة عرعر. فهو يضم العديد من المساحات الواسعة الخضراء ، التي تسمح لك بالاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة لمختلف الفئات العمرية ، لقضاء يوم مُمتع مع أفراد العائلة.يُمكنك القيام بجولات المشي الممتعة في المنتزه أو الركض ، أو القيام ببعض التمارين الرياضية. هذا علاوة على فرصة لانطلاق الأطفال في ركوب الألعاب المُخصصة لهم المُنتشرة في أرجاء المنتزه .تُعد من أجمل المنتزهات الترفيهة في مدينة عرعر. فهي منتزه تنتشر به المسطحات الخضراء الكبيرة المُنسقة بعناية ، والزهور ذات الألوان الزاهية والروائح العطرة ، مما جعلها مقصد ترفيهي أساسي في عرعر .تلاقي إقبالًا كبيرًا من السكان المحليين والزوا على حد سواء ، لما تُوفره من قضاء أوقات ترفيهية مُميزة لجميع أفراد الأسرة.يتمتع منتزه النخيل بمساحته الضخمة التي تصل لما يزيد عن 8 آلاف متر ، من المساحات الخضراء ، وأشجار النخيل العديدة الطبيعية التي تم زراعتها ، ولهذا أُطلق عليه هذا الأسم. وهو يُعتبر أحد منتزهات عرعر الأكثر زيارة بالمدينة.يتميز متنزه عرعر الوطني بموقعه الإستراتيجي ، وسط العديد من الأماكن السياحية بعرعر فيسهل الوصول إليه. يشتهر المنتزه بكونه أفضل منتزه ترفيهي في عرعر ، فيستقطب الكثير من داخل وخارج المملكة ، ليمنحهم قضاء أجمل وأمتع اللحظات الترفيهية في الهواء الطلق.تُعتبر حديقة بدنة الترفيهية هي أول حديقة ترفيهية نسائية في المنطقة الشمالية. تتمتع الحديقة بشعبية وشهرة واسعة بين نساء المنطقة ، لما تمنحه للزائرات الاستمتاع من فرص لقضاء أمتع الأوقات الترفيهية بصُحبة أطفالهم.منطقة العويصي الطبيعية من أشهر وأبرز منتزهات عرعر السياحية الجميلة ، التي تضمن لك قضاء أوقات مُمتعة مع الأسرة أو الأصدقاء. وذلك حيث تتميز ببُعدها مما يُميزها بالهدوء والجمال الطبيعي المثالي للانسجام بعيدًا عن صخب المدينة.من أجمل منتزهات عرعر التي تجذب الزوار، فهو يُعد مدينة ترفيهية كاملة مُتكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية ، لإرضاء جميع الأفراد بأذواقهم المتنوعة.