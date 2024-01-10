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18 موقعا عقاريا لا يجوز اكتساب الملكية فيها .. تعرف عليها

إحكام
الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك
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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) 18 موقعاً لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.اضافة اعلان

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وأوضحت إحكام عبر حسابها على منصة إكس أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.

أسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب ملكيتها

واستكملت: مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، كما شملت المواقع أيضاً: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، المرافق والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.
يأتي من ضمن المواقع أيضا: مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود.

وسائل الاتصال بالإمانة العامة للجان النظر

وخصصت الأمانة العامة مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات وتلقي ملاحظات المستفيدين وذلك عبر ثلاث قنوات، هي الهاتف الموحد رقم "920035544".
إضافة إلى حسابها على منصة إكس Ehkaam@، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ8:00 صباحاً وحتى الـ7:00 مساء.

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